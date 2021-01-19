أخبار عاجلة

مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد: الموجة الجديدة من عدم الاستقرار أكثر برودة -
الحجر الصحي بالمطار ينقذ ركاب رحلات هولندا.. ويجري تحاليل "كورونا" قبل الإقلاع -
مدبولي يستعرض الإصدار الجديد لـ"معلومات الوزراء" (آفاق مستقبلية) -
بتكلفة 10 مليارات جنيه.. وزير الري يكشف خطة الوزارة العاجلة لمواجهة السيول -
رئيس "النواب" يحيل مشروعات قوانين إلى اللجان المتخصصة.. تعرف عليها -
البيئة تنفي حرق مخلفات 18 ألف فدان قصب بسوهاج -
"ليس كلامًا دقيقًا".. وزيرة الصحة تعلق على تحديد موعد تلقي المواطنين لقاح كورونا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 25 مليونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

قتلوا ضابط.. إحالة أوراق 8 أشخاص للمفتي في أسوان

Print
قتلوا ضابط.. إحالة أوراق 8 أشخاص للمفتي في أسوان قتلوا ضابط.. إحالة أوراق 8 أشخاص للمفتي في أسوان

مصراوي Masrawy

02:39 م الثلاثاء 19 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

قررت محكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار حاتم محمد محمود اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 8 متهمين "بينهم 4 غيابي" إلى مفتي الجمهورية، وحبس حدث 15 عامًا، لتورطهم في واقعة قتل معاون مباحث مركز كوم أمبو النقيب عبدالرحمن الصيرفي، والذي استشهد متأثرًا بإصابته في تبادل لإطلاق النيران مع مطلوبين أمنيًا بناحية قرية فطيرة في كوم أمبو.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أبريل 2018 عندما داهمت قوة أمنية من مركز شرطة كوم أمبو قرية فطيرة لضبط مطلوبين أمنيًا، وفور مشاهدة المتهمين للقوات بادروا بإطلاق النيران من أسلحة آلية تجاهها في محاولة للهروب، وبادلتهم القوة إطلاق الرصاص، ما أسفر عن استشهاد الضابط بعد إصابته بطلق ناري في الصدر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

شبكة عيون الإخبارية