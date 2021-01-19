قتلوا ضابط.. إحالة أوراق 8 أشخاص للمفتي في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

قررت محكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار حاتم محمد محمود اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 8 متهمين "بينهم 4 غيابي" إلى مفتي الجمهورية، وحبس حدث 15 عامًا، لتورطهم في واقعة قتل معاون مباحث مركز كوم أمبو النقيب عبدالرحمن الصيرفي، والذي استشهد متأثرًا بإصابته في تبادل لإطلاق النيران مع مطلوبين أمنيًا بناحية قرية فطيرة في كوم أمبو.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أبريل 2018 عندما داهمت قوة أمنية من مركز شرطة كوم أمبو قرية فطيرة لضبط مطلوبين أمنيًا، وفور مشاهدة المتهمين للقوات بادروا بإطلاق النيران من أسلحة آلية تجاهها في محاولة للهروب، وبادلتهم القوة إطلاق الرصاص، ما أسفر عن استشهاد الضابط بعد إصابته بطلق ناري في الصدر.