توزيع 1000 بطانية للأسر الأكثر احتياجا في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر– محمد محروس:

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية حملة "صناع الدفا" بمحافظة الأقصر، لمجابهة البرد القارس في فصل الشتاء تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل؛ مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، إن الحملة توزع 1000 بطانية بقرى "أصفون، والعضائمة، والدير، والحميدات شرق، والنجوع، وبورات المطاعنة، والبعيرات، ومنشأة العماري"، مشيرًا إلي أن المؤسسة وزعت بطاطين لمواجهة الشتاء في محافظات البحيرة والغربية والفيوم.

وأوضح عبدالجليل أنه يجري تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.