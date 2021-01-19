أخبار عاجلة

مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد: الموجة الجديدة من عدم الاستقرار أكثر برودة -
الحجر الصحي بالمطار ينقذ ركاب رحلات هولندا.. ويجري تحاليل "كورونا" قبل الإقلاع -
مدبولي يستعرض الإصدار الجديد لـ"معلومات الوزراء" (آفاق مستقبلية) -
بتكلفة 10 مليارات جنيه.. وزير الري يكشف خطة الوزارة العاجلة لمواجهة السيول -
رئيس "النواب" يحيل مشروعات قوانين إلى اللجان المتخصصة.. تعرف عليها -
البيئة تنفي حرق مخلفات 18 ألف فدان قصب بسوهاج -
"ليس كلامًا دقيقًا".. وزيرة الصحة تعلق على تحديد موعد تلقي المواطنين لقاح كورونا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 25 مليونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

توزيع 1000 بطانية للأسر الأكثر احتياجا في الأقصر

Print
توزيع 1000 بطانية للأسر الأكثر احتياجا في الأقصر توزيع 1000 بطانية للأسر الأكثر احتياجا في الأقصر

مصراوي Masrawy

02:28 م الثلاثاء 19 يناير 2021

الأقصر– محمد محروس:

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية حملة "صناع الدفا" بمحافظة الأقصر، لمجابهة البرد القارس في فصل الشتاء تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل؛ مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، إن الحملة توزع 1000 بطانية بقرى "أصفون، والعضائمة، والدير، والحميدات شرق، والنجوع، وبورات المطاعنة، والبعيرات، ومنشأة العماري"، مشيرًا إلي أن المؤسسة وزعت بطاطين لمواجهة الشتاء في محافظات البحيرة والغربية والفيوم.

وأوضح عبدالجليل أنه يجري تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

شبكة عيون الإخبارية