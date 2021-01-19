أخبار عاجلة

مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد: الموجة الجديدة من عدم الاستقرار أكثر برودة -
الحجر الصحي بالمطار ينقذ ركاب رحلات هولندا.. ويجري تحاليل "كورونا" قبل الإقلاع -
مدبولي يستعرض الإصدار الجديد لـ"معلومات الوزراء" (آفاق مستقبلية) -
بتكلفة 10 مليارات جنيه.. وزير الري يكشف خطة الوزارة العاجلة لمواجهة السيول -
رئيس "النواب" يحيل مشروعات قوانين إلى اللجان المتخصصة.. تعرف عليها -
البيئة تنفي حرق مخلفات 18 ألف فدان قصب بسوهاج -
"ليس كلامًا دقيقًا".. وزيرة الصحة تعلق على تحديد موعد تلقي المواطنين لقاح كورونا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 25 مليونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس.. والبابا تواضروس: تذكار فرح للأسرة والكنيسة

Print
الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس.. والبابا تواضروس: تذكار فرح للأسرة والكنيسة الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس.. والبابا تواضروس: تذكار فرح للأسرة والكنيسة

مصراوي Masrawy

02:37 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

يحتفل أقباط اليوم، بعيد الغطاس وهو تذكار معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، ويعتبر عيد الغطاس من الأعياد السيدية الكبرى الخاصة بالسيد المسيح.

وبدأ عيد الغطاس بالصوم أمس فيما يسمى بـ"برامون الغطاس"، وهو ثاني أعياد الأقباط بعد عيد الميلاد. ويُطلق علي عيد الغطاس أسماء عديدة منها عيد تعميد المسيح، وعيد الظهور الإلهي، وعيد الثيؤفانيا، وعيد اللقان.

وأطلق عليه الغطاس نسبة إلى المعمودية، ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح قَبِلَ العماد فيه بالتغطيس على يد يوحنا المعمدان، بحسب الاعتقاد المسيحي، كما أنه أحد أهم أسرار الكنيسة السبعة، الذي يقوم به القساوسة والكهنة لكل طفل مسيحي.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية مساء أمس.

وقال البابا تواضروس خلال عظته بقداس عيد الغطاس مساء أمس: "أهنئكم أيها الأحباء بعيد الغطاس المجيد أحد الأعياد السيدية التي نحتفل به حسب تقليد كنيستنا دائمًا ليلًا كما نحتفل بعيد الميلاد وعيد القيامة، في البداية باسم كل الآباء الأساقفة الحاضرين معنا والآباء الكهنة والشمامسة أوجه التهنئة إلى جميع كنائسنا في مصر وخارج مصر ، نرسل التهنئة بمناسبة هذا العيد ونحن نصلي ونفرح فيه بتذكار عماد السيد المسيح ومعموديتنا نحن، فهذا العيد يخصنا نحن أيضًا لأننا كلنا نلنا سر المعمودية في بكورة أيام حياتنا الأولى وصار هذا يوم يومًا مفرحًا لكل واحد منا."

وأضاف البابا: "ونحن في أيام انتشر هذا الوباء وتأثيرها علينا في كل مكان ليس في الكنيسة فقط ولكن على كل الأنشطة وتحاول البلاد التقليل من التجمعات لتقليل العدوى وتفرض شروط صحة وإجراءات كثيرة ورغم ذلك رحل عن عالمنا عدد من الآباء الكهنة ومن أخواتنا الشمامسة ومن الأراخنة والشعب نعزي كل أسرة رحل منها إنسان في هذا الوباء عالمين أن عين الله علينا وهى التي تدبر كل حياتنا، ونصلي من أجل أخواتنا المصابين في كل مكان لكي ما يتتم شفاهم الله ويعطيهم الصحة ويرفع عنهم هذا الألم ونصلي أيضًا من أجل أحبائنا الأطباء وأطقم التمريض التي تعمل جاهدة على حفظ حياة المواطنين في مصر وخارج مصر ونصلي أن يعطيهم الله النعمة وأن يحفظ حياتهم من كل شر ونجتاز جميعًا هذه الجائحة ونخرج منها بنعمة الله سالمين."

وتابع: "هذا يوم فرح أيها الأحباء هو يوم عيد الغطاس، وكل مرة يعمد طفل يكون الشعب فرحان ويكون تذكار فرح للأسرة وللكنيسة، في عيد الميلاد حدثتكم على بعض مشاهد الفرح في حادث الميلاد لأن الله يريد أن يعطينا فرحًا أعطانا الكنيسة والأنجيل والتسابيح لكي ما نمتلئ بالفرح."

واستطرد البابا: أردت في هذا العيد أن أضع القديس يوحنا المعمدان صاحب هذا العيد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

شبكة عيون الإخبارية