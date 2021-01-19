أخبار عاجلة

مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد: الموجة الجديدة من عدم الاستقرار أكثر برودة -
الحجر الصحي بالمطار ينقذ ركاب رحلات هولندا.. ويجري تحاليل "كورونا" قبل الإقلاع -
مدبولي يستعرض الإصدار الجديد لـ"معلومات الوزراء" (آفاق مستقبلية) -
بتكلفة 10 مليارات جنيه.. وزير الري يكشف خطة الوزارة العاجلة لمواجهة السيول -
رئيس "النواب" يحيل مشروعات قوانين إلى اللجان المتخصصة.. تعرف عليها -
البيئة تنفي حرق مخلفات 18 ألف فدان قصب بسوهاج -
"ليس كلامًا دقيقًا".. وزيرة الصحة تعلق على تحديد موعد تلقي المواطنين لقاح كورونا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 25 مليونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الندوة العالمية توزع سلالًا غذائية وتسدد الرسوم الدراسية لمئات الأيتام في الفلبين

Print
لنشر التكافل والتراحم والتخفيف من معاناتهم

الندوة العالمية توزع سلالًا غذائية وتسدد الرسوم الدراسية لمئات الأيتام في الفلبين

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الفلبين، سلالًا غذائية وكسوة وسدد رسوم الدراسية لمئات الأيتام في العاصمة مانيلا بمنطقة زنبونجا.

ويهدف المشروع إلى نشر التكافل والتراحم بين الأيتام والتخفيف من معاناة هذه الشريحة التي تفتقد العائل والمعين.

وعبرت أسر الأيتام عن سعادتهم الغامرة لهذه المساعدات التي تبذلها الندوة للعناية بأبنائهم ورعايتهم وتحفيزهم على استكمال مسارهم التعليمي، وأثنوا على العطاء السخي للمملكة حكومة وشعبًا.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي الفلبين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية

مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية

أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

أوامر ملكية .. ضم وزارة "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" ويُعدل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

أوامر ملكية .. ضم وزارة "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" ويُعدل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

"تقنية البنات" بالرياض تبدأ برامج تدريب "الدعم الفني" بالدبلومات المسائية.. الأحد

"تقنية البنات" بالرياض تبدأ برامج تدريب "الدعم الفني" بالدبلومات المسائية.. الأحد

شبكة عيون الإخبارية