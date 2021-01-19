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بالصور.. سقوط أمطار على شوارع محافظة بورسعيد

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بالصور.. سقوط أمطار على شوارع محافظة بورسعيد بالصور.. سقوط أمطار على شوارع محافظة بورسعيد

مصراوي Masrawy

02:20 م الثلاثاء 19 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار على أحياء المدينة الساحلية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ورياح متوسطة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد حالة الاستعداد إلى القصوى لمواجهة تداعيات سقوط الأمطار، وسحب تجمعات المياه من الشوارع.

وانتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس بإجمالي 23 سفينة، وتواصل السفن عمليات الشحن والتفريغ في مينائي شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس، وكذا العمل بكوبري النصر العائم.

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