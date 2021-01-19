بالصور.. توزيع 26 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

وزعت جمعية الأورمان، اليوم الثلاثاء، 26 طنا من اللحوم، على الأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة بمدن وقرى محافظة سوهاج.

وقال يسري رمضان شلقامي، مدير مشروعات جمعية الأورمان بسوهاج، اليوم، إنه جرى إعداد خطة لتوزيع 26 طن لحوم مجمدة على الأسر الفقيرة وأسر العمالة غير المنتظمة.

وأضاف "شلقامي" أنه مُستهدف توزيع كميات اللحوم المشار إليها على 12 ألف و 200 أسرة بواقع 2 كيلو جرام لكل أسرة، وذلك عبر الجمعيات المُشهرة والمنتشرة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.