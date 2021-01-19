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شرطة تضبط 1240 قضية متنوعة في يوم واحد

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شرطة التموين تضبط 1240 قضية متنوعة في يوم واحد شرطة تضبط 1240 قضية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

02:25 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1240) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، بحوزته (3٫17 طن "أسماك مدخنة – مصنعات لحوم") مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، بحوزته (1طن أسماك مدخنة "رنجة") معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
ونجحت الحملات في ضبط (مالك محل بدال تمويني– بمحافظة الغربية) وبحوزته (2٫5 طن سكر تمويني) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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