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ضبط 3 آلاف قضية ظواهر سلبية في القطارات والمترو

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ضبط 3 آلاف قضية ظواهر سلبية في القطارات والمترو ضبط 3 آلاف قضية ظواهر سلبية في القطارات والمترو

مصراوي Masrawy

02:18 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (3056) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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