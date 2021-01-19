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مصادر ارتفاع أسهم "مرشحة العرب" للفوز برئاسة السياحة العالمية وهذا سر العشاء الفاخر

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مصادر ارتفاع أسهم "مرشحة العرب" للفوز برئاسة السياحة العالمية وهذا سر العشاء الفاخر مصادر ارتفاع أسهم "مرشحة العرب" للفوز برئاسة السياحة العالمية وهذا سر العشاء الفاخر
تُجرى الانتخابات اليوم في مدريد

مصادر ارتفاع أسهم

ينتهي اليوم السباق الخاص بانتخابات الترشح لمنصب الأمين العام ل‍منظمة السياحة العالمية والذي انحصر بين مرشحة العرب ورئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أمام الجورجى زوراب بولوليكاشفيلى.

وينتهي المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في اجتماع الدورة 113 في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الثلاثاء بإعلان الفائز من المرشحين الاثنين.

وكانت مملكة البحرين قدمت ترشيح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في ظل تحديات كبيرة تواجه مختلف القطاعات في الدول حول العالم ومن بينها قطاع السياحة. وقدمت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار رؤية واستراتيجية مكونة من سبعة محاور للنهوض بهذا القطاع الحيوي عالمياً مع التركيز على تفعيل دوره في تحقيق التنمية والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وحسب مصادر "سبق" في المنظمة أكدت المصادر أن حظوظ الشيخة مي ارتفعت في الفترة الأخيرة وزادت أسهمها في الفوز بالمنصب الرفيع رغم إقامة عشاء مساء أمس الاثنين 18 يناير حفل فاخر للوفود في فندق الفور سيزون مدريد على نفقة وبحضور وزير الخارجية الجورجي دعمًا لمرشح بلاده.

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي حدد الذين يحق لهم اختيار المرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وهم الأعضاء الـ 35 المصوتون حاليًا: الجزائر، أذربيجان، البحرين، البرازيل، كابو فيردي، تشيلي، الصين، الكونغو، كوت ديفوار، ، فرنسا، اليونان، غواتيمالا، هندوراس، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، كينيا، ليتوانيا، ناميبيا، بيرو، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا، الاتحاد الروسي، المملكة العربية ، السنغال، سيشيل، إسبانيا، السودان، تايلاند، تونس، تركيا، زيمبابوي.الأمين العام ل‍منظمة السياحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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