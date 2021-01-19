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الطائرة "سيئة السمعة" تستأنف الطيران إلى أوروبا الأسبوع المقبل

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الطائرة "سيئة السمعة" تستأنف الطيران إلى أوروبا الأسبوع المقبل الطائرة "سيئة السمعة" تستأنف الطيران إلى أوروبا الأسبوع المقبل
ستحصل على تصريح نهائي

الطائرة

أفاد رئيس هيئة مراقبة السلامة الجوية بالاتحاد الأوروبي باتريك كي، اليوم (الثلاثاء)، بأن طائرة بوينج 737 ماكس (سيئة السمعة) ستحصل على تصريح نهائي لاستئناف الطيران في أوروبا الأسبوع المقبل.

وأوضح "كي" أن وكالة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي نشرت مسودة توجيه صلاحية الطيران في نوفمبر، وأجرت بعض التغييرات التقديمية إلى حد كبير بعد المشاورات العامة.

وأضاف أنه يتوقع نشرها الأسبوع المقبل؛ مما يعني أنه سيتم السماح لبوينج 737 ماكس بالتحليق مرة أخرى.

ورجح أن تصدر شهادة منفصلة لمتغير ماكس- 200 في الأسابيع المقبلة؛ مما يسمح باستئناف الرحلات قبل الصيف.

ومنعت الدول تحليق الطائرة "ماكس 737" بعد حظر سلامة الطائرة في مارس 2019، عقب حادثتين تسببا في مقتل 346 شخصاً.هيئة مراقبة السلامة الجوية بالاتحاد الأوروبي باتريك كي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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