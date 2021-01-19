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تمهيداً لإزالتها.. "" يأمر بتقييم المخاطر الأمنية للطائرات الصينية "المسيرة"

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تمهيداً لإزالتها.. "ترامب" يأمر بتقييم المخاطر الأمنية للطائرات الصينية "المسيرة" تمهيداً لإزالتها.. "" يأمر بتقييم المخاطر الأمنية للطائرات الصينية "المسيرة"
ينطبق القرار على كل ما تملكه من هذا الطراز

تمهيداً لإزالتها..

وقع الرئيس دونالد أمراً تنفيذيًا يوجه الوكالات الأمريكية لتقييم أي مخاطر أمنية من الطائرات دون طيار صينية الصنع في أساطيل الحكومة الأمريكية وإعطاء الأولوية لإزالتها، بحسب ما ذكرت "رويترز"، اليوم (الثلاثاء).

ووجه "ترامب" جميع الوكالات الأمريكية لتحديد المخاطر الأمنية، التي يتعرض لها أسطول الطائرات دون طيار الحكومي الحالي من الطائرات دون طيار، التي بنتها الشركات الصينية أو الدول الأخرى، التي تعتبر خصومًا أجانب، بما في ذلك وإيران وكوريا الشمالية.

وشمل أمر "ترامب" تحديد الخطوات المحتملة، التي يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك إذا لزم الأمر، وقف جميع الاستخدامات الفيدرالية للطائرات دون طيار المغطاة والإزالة السريعة للطائرات دون طيار من الخدمة الفيدرالية.

وأوقفت وزارة الداخلية الأمريكية في يناير 2020، أسطولها المكون من حوالي 800 طائرة دون طيار صينية الصنع، لكنها ذكرت أنها ستسمح باستخدامها في حالات الطوارئ.الرئيس دونالد ترامب الطائرات دون طيار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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