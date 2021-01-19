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تدين هجوما استهدف قاضيتيّن في العاصمة الأفغانية

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مصر تدين هجوما استهدف قاضيتيّن في العاصمة الأفغانية تدين هجوما استهدف قاضيتيّن في العاصمة الأفغانية

مصراوي Masrawy

02:13 م الثلاثاء 19 يناير 2021

القاهرة - أ ش أ

أدانت جمهورية العربية، بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، الهجوم الوحشي الذي وقع مؤخراً في العاصمة الأفغانية كابول، والذي استهدف قاضيتيّن تعملان بالمحكمة العليا في كابول، وأسفر عن مقتلهما.

وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسرتيّ الضحيتيّن، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وأكدت مصر وقوفها، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.

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