صرخة رضيع كشفت المستور.. سيدة تهشم رأس ضرتها وتشعل النار في جسدها حتى تفحمت

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مصراوي Masrawy



كتب - محمد شعبان:

فجر أمس الإثنين عادت "أم الخير" من عملها بأحد المستشفيات. يوم عمل شاق تحتاج معه لقسط من الراحة. لكن مخططا شيطانيا كانت تفاصيله تدور في عقلها تبدلت معه الأحداث 180 درجة.

منزل من طابقين بقرية الحلف الغربي بمركز أطفيح جنوب الجيزة، كان وجهة السيدة. بخطوات حثيثة صعدت إلى غرفة ضرتها التي تقيم معها بنفس المنزل بحثا عن تنفيذ ما قررته سلفا.

أمسكت "أم الخير" بماسورة حديدية وانهالت بالضرب على رأس ضرتها "هدى" فهشمت رأسها وسقطت بجوار سريرها مغشي عليها.

انتقلت العاملة غريبة الأطوار إلى المرحلة الثانية من خطتها. احضرت كمية من البنزين وسكبتها على جسد ضرتها الثلاثينية ثم أشعلت النار فيها وأغلقت باب الغرفة.

صرخات رضيع لم يتعد الـ4 شهور خطفت آخر ما تبقى من رحمة في قلب "أم الخير" حملته خارج الغرفة -ووضعته في الصالة- تاركة النيران تلتهم جسد أمه.

الفصل الأول من تلك المأساة بدأ بتلقي العقيد أحمد حمدي مأمور قسم أطفيح إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية الحلف الغربي.

أخطرت النجدة غرفة عمليات الحماية المدنية. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إطفاء قاده العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.

وتبين نشوب الحريق في غرفة نوم ما أسفر عن مصرع ربة منزل تدعى "هدى شعبان عبد العظيم" 30 سنة، عثر على جثتها متفحمة على الأرض بجوار السرير.

مفاجآت كشفتها المعاينة والتحريات الأولية للرائد أحمد يسري رئيس المباحث بأن المتوفاة تقيم رفقة زوجها "خالد.س." عامل، وأيضا تقيم معهما بنفس المنزل زوجته الثانية وتدعى "أم الخير.أ.ع."، عاملة بمستشفى، لديها 3 أبناء.

لدى دخول المنزل لاحظ الأهالي تواجد رضيع السيدة المتوفاة ويبلغ من العمر 4 أشهر خارج الغرفة. فأبلغوا الشرطة متهمين الزوجة الثانية "أم الخير" بالتسبب في الحريق الذي نتج عنه الوفاة فاستدعى رجال الإطفاء ضباط المباحث بقيادة العميد أحمد الوتيدي.

وشكل العقيد محمد مختار مفتش فرقة شرق الجيزة فريق بحث تركزت جهوده على تكثيف التحريات حول المشتبه بها فضلا عن سماع أقوال الزوج.

العثور على الرضيع خارج الغرفة المحترقة كان مفتاح حل اللغز. خطأ سقطت فيه المتهمة توجهت معه أصابع الاتهام إليها.

في أقل من 24 ساعة تمكن النقيب هشام موسى معاون مباحث أطفيح، من ضبط المتهمة التي حاولت مراوغة رجال التحقيق للتنصل من فعلتها قبل أن تدلي باعترافاتها عقب مواجهتها بالأدلة والتحريات.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.