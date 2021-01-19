غدًا.. قطع المياه 7 ساعات عن مدينة بنها في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن مدينة بنها، لإجراء أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالمدينة، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء غدًا الأربعاء وحتى الرابعة فجرًا.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن أعمال الغسيل تجري بصفة دورية، طبقًا لخطة معتمدة بالتعاون مع مديرية الصحة، للتأكد من إنتاج وتوزيع مياه الشرب.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.