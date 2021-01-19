بالصور.. حملة لمراجعة الاشتراطات البيئية بمخازن الأكسجين في مستشفيات أسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملات مكبرة للتفتيش على المستشفيات والمنشآت الصحية، ومراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن اسطوانات الأكسجين.

وقالت هالة محمود مدير إدارة شئون البيئة بأسيوط، إن الحملات استهدفت عدد من المستشفيات، للتأكد من صلاحية الشبكات ومحابس وخزانات وعدادات وأسطوانات الأكسجين، ومتابعة تخزين وإمداد المرضى.

وأشارت مسئول البيئة، إلى أنه جرى الاطمئنان على اتباع المستشفيات الاشتراطات البيئية السليمة، والتزامها بالإجراءات الاحترازية للووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.