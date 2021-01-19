أخبار عاجلة

غدًا.. وزيرة الصحة تعلن التفاصيل الكاملة لحملة التطعيم بلقاح كورونا -
رسميًا.. "حي جديد" في الإسكندرية.. والمحافظ يكشف التفاصيل -
عبدالله بن فهد يتوج أبطال الرماية بالقوس.. من على ظهر الخيل -
هل تؤثر "بسترة الحليب" على محتوياته؟.. "الغذاء والدواء" تجيب -
الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب تتفق على فتح الترشح للمناصب السيادية 26 يناير -
الداخلية تنتج أغنية "25 يناير" بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 (فيديو) -
"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب" -
رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد -
الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة لمراجعة الاشتراطات البيئية بمخازن الأكسجين في مستشفيات أسيوط

Print
بالصور.. حملة لمراجعة الاشتراطات البيئية بمخازن الأكسجين في مستشفيات أسيوط بالصور.. حملة لمراجعة الاشتراطات البيئية بمخازن الأكسجين في مستشفيات أسيوط

مصراوي Masrawy

01:41 م الثلاثاء 19 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملات مكبرة للتفتيش على المستشفيات والمنشآت الصحية، ومراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن اسطوانات الأكسجين.

وقالت هالة محمود مدير إدارة شئون البيئة بأسيوط، إن الحملات استهدفت عدد من المستشفيات، للتأكد من صلاحية الشبكات ومحابس وخزانات وعدادات وأسطوانات الأكسجين، ومتابعة تخزين وإمداد المرضى.

وأشارت مسئول البيئة، إلى أنه جرى الاطمئنان على اتباع المستشفيات الاشتراطات البيئية السليمة، والتزامها بالإجراءات الاحترازية للووقائية لمواجهة المستجد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المملكة المتحدة تسجل ٣٣ ألفا و٥٥٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل ٣٣ ألفا و٥٥٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

شبكة عيون الإخبارية