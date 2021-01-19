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وزير التعليم العالي: الرئيس يتابع لحظة بلحظة كل ما يجري في مجال تطوير منظومة التعليم

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وزير التعليم العالي: الرئيس السيسي يتابع لحظة بلحظة كل ما يجري في مجال تطوير منظومة التعليم وزير التعليم العالي: الرئيس يتابع لحظة بلحظة كل ما يجري في مجال تطوير منظومة التعليم

مصراوي Masrawy

01:53 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الرئيس يتابع لحظة بلحظة كل ما يجري في مجال تطوير منظومة التعليم العالي، والبحث العلمي ويقدم لها كافة الدعم والتوجية لدى كافة الجهات المعنية بالدولة ويوصي بسرعة ودقة التنفيذ للنهوض بالعملية البحثية والتعليمية بحيث تواكب المتغيرات العالمية والمستجدات المتلاحقة في حقل التعليم والتكنولوجيا بما يكفل تحويل مؤسساتنا الأكاديميىة إلى قاطرات في التنمية تساهم مساهمة فعالة في تحقيق نهضة الوطن وايجاد مجتمع المعرفة حقيقى يقوم على الإنتاج واستخدام المعرفة والعلم.

وتابع وزير التعليم العالى خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قائلا: ما تحقق ليس نهاية الطريق لكنها خطوات على الطريق وأمامنا جميعا مشوار طويل لتحقيق طموحات الشعب المصري الذي يستحق الأفضل من خلال العمل العام.

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مصراوي Masrawy

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