نائبة لوزير التعليم العالي: أطباء المستشفيات الجامعية لم يلتزموا ببروتوكول علاج كورونا

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مصراوي Masrawy

مصراوي:

قالت النائبة هناء سرور إنه خلال أزمة كورونا لم يكن هناك تنسيق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بالمحافظات.

وخلال الجلسة العامة لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي أشارت إلى عدم الإبلاغ عن نتائج التحاليل لمرضى كورونا وإرسالها إلى الغرفة المركزية للوزارة.

وتابعت: لاحظنا عدم التزام الأطباء بالمستشفيات الجامعية ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة ورغم وجود أساتذة كبار في اللجنة الخاصة بكورونا، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن الأعداد المتوفرة من الأسرة وغرف العناية المركزة.