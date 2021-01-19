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28 شابًا وفتاة يشاركون في ترميم منزل أحد الأسر المحتاجة بالرياض

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في مبادرة هي الأولى للفريق بالمملكة استضافتها "ترميم" وتستمر لأسبوع

28 شابًا وفتاة يشاركون في ترميم منزل أحد الأسر المحتاجة بالرياض

تستضيف جمعية ترميم فريقًا تطوعيًا من لجنة المجتمع بجامعة الفيصل بالرياض، في مبادرة تطوعية تستمر لمدة أسبوع؛ لترميم منزل إحدى الأسر المستفيدة من خدمة ترميم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس حمد بن ثواب الخالدي، أن المبادرة التي أطلقتها جامعة الفيصل ممثلة في لجنة المجتمع، ومن خلال فريق تطوعي يضم 28 متطوعًا ومتطوعة من طلاب وطالبات الجامعة والتي جاءت امتداداً لمبادرة سنوية تقوم بها اللجنة خارج المملكة. ويعد هذا العمل التطوعي هو الأول للجنة بالمملكة في مجال ترميم إحدى المنازل المشمولة بالخدمة.

وأشار "الخالدي" إلى أن الفريق التطوعي لديه خبرات سابقة في ترميم المنازل، وهو ما سينعكس على جودة الأعمال التي سوف تتم، حيث ستبدأ المبادرة بتهيئة المنزل للبدء في الأعمال التطوعية والأعمال الفنية من الدهان والكهرباء والسيراميك وغيرها، كما سيتم في نهاية مبادرة التطوع الاحتفال بإتمام الفرصة التطوعية وتكريم الفريق.

وأشاد "الخالدي" بجهود المتطوعين والمتطوعات بجامعة الفيصل لترميم المنزل، مؤكداً على نهج الجمعية الذي تتبعه في الاهتمام بالمتطوعين والمتطوعات، مشيرًا إلى تحقيق المتطوعين نجاحات عديدة ومستمرة ساهمت في إعادة تأهيل منازل مستفيدي الجمعية وتوفير حياة كريمة لهم.

28 شابًا وفتاة يشاركون في ترميم منزل أحد الأسر المحتاجة بالرياض

جمعية ترميم الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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