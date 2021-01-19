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حكومة سويسرا تحثّ ناخبيها على رفض حظر النقاب في استفتاء مارس

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حكومة سويسرا تحثّ ناخبيها على رفض حظر النقاب في استفتاء مارس حكومة سويسرا تحثّ ناخبيها على رفض حظر النقاب في استفتاء مارس
قالت: قلة قليلة ترتديه.. هذه الخطوة في حال إقرارها ستضر بالسياحة

حكومة سويسرا تحثّ ناخبيها على رفض حظر النقاب في استفتاء مارس

أوصت السويسرية الناخبين برفض اقتراح سيُطرح للاستفتاء في 7 مارس بحظر تغطية الوجه بالكامل باستخدام البرقع أو النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات، معتبرةً أن هذه الخطوة ستضر بالسياحة.

وبموجب نظام الديمقراطية المباشرة المتبع في سويسرا، يُحال أي اقتراح بتعديل الدستور إلى تصويت شعبي إذا جمع أنصاره أكثر من مائة ألف توقيع.

ووفق وكالة "رويترز"، فإنه في عام 2009، أيّد الناخبون السويسريون اقتراحاً بحظر بناء المآذن الجديدة.

وقالت الحكومة في بيان: قلة قليلة في سويسرا ترتدي ما يغطي الوجه بالكامل.

وأضافت: الحظر على مستوى البلاد سيقوض سيادة المحليات ويضر بالسياحة، ولن يكون نافعاً لفئات معينة من النساء.

وأشار البيان إلى أن أغلب من يغطين وجوههن بالكامل، سائحات يقضين فترات وجيزة في البلاد.

وتظهر إحصاءات رسمية أن المسلمين يمثلون نحو 5% فقط من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 ملايين نسمة.

الحكومة السويسرية حظر النقاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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