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قتله صديقه.. كشف غموض الجثة المحروقة بزراعات بني سويف

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قتله صديقه.. كشف غموض الجثة المحروقة بزراعات بني سويف قتله صديقه.. كشف غموض الجثة المحروقة بزراعات بني سويف

مصراوي Masrawy

01:29 م الثلاثاء 19 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

كشفت الأجهزة الأمنية في بني سويف، اليوم الثلاثاء، لغز العثور على جثة شاب بالزراعات المتاخمة لقرية دنديل التابعة لمركز ناصر.

كان اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بالعثور على جثة "عماد .م" 30 عامًا، بالقرب من مصرف زراعي بقرية دنديل، وبها حروق متفرقة، وبجوارها دراجة نارية.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة العميد أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز ناصر، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه، "رجب .س" عاطل، 38 عامًا.

وباستئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أكد نشوب مشادة كلامية بينه والمجني عليه، ضربه على إثرها بجسم صلب على رأسه، وأشعل النيران في جثته وفر هاربًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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