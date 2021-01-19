أمير الرياض يكرّم "التأمينات الاجتماعية" لفوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

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أكدت مواصلة جهودها لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة ورفع مستوى جودة الأداء

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بمناسبة فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وحصولها على المستوى الذهبي في دورتها الخامسة عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية للعام 1442هـ - 2021م، وقد تسلم الجائزة مساعد محافظ المؤسسة لتقنية المعلومات أحمد العمران.

ويأتي تكريم المؤسسة تزامناً مع حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وانطلاق الملتقى الافتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي والذي يستمر لمدة يومين.

وسيشهد الملتقى عدداً من الجلسات العلمية التي تستعرض العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الجائزة، لنشر ممارسات التميز المؤسسي بين المنشآت الوطنية من خلال استعراض التجارب الرائدة إقليمياً ومحلياً، لتكون مصدر إلهام وتحفيز للمنشآت الوطنية. ومن تلك التجارب تجربة المؤسسة في إدارة الازمات والمخاطر والتي سيتم عرضها عبر ورقة عمل يقدمها مدير عام التخطيط والتطوير فهد بن صالح العجلان.

من جهتها، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تفتخر بهذا الإنجاز خصوصاً وأنها تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- إضافة إلى أنها تعد الجائزة الأم التي تعنى بالتميز المؤسسي، مضيفة أنها ستعمل على مواصلة جهودها لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة ورفع مستوى جودة الأداء، وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية لتقديم خدماتها بشكل أفضل للمستفيدين.

وبينت أن حصولها على الجائزة يأتي في إطار سعيها المستمر في تطبيق استراتيجيتها التي تركز على التميز في خدمة العميل، وذلك في سبيل تحقيق أعلى مستويات الرضا لعملائها، لتبني منهجيات التميز المؤسسي، والحصول على كل الاعتمادات المحلية والدولية في مجال الجودة، وتأكيداً على تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية واستيفائها لكل معايير الجائزة بما فيها "القيادة الإدارية، التخطيط الاستراتيجي، الموارد البشرية، إدارة الشراكات والموارد، إدارة العمليات والخدمات، تحقيق النتائج الإيجابية برضا وانطباعات مستفيديها، والتميز في نتائج الموارد البشرية ونتائج الأداء الرئيسية".

وأشارت إلى أنها عملت على جعل مفهوم جودة التميز المؤسسي ثقافة عامة وممارسة لجميع منسوبيها، نتج عن ذلك تحقيق المؤسسة معايير الجائزة التي تتضمن تحديد التوجه الاستراتيجي ورعاية القيم والسلوكيات، إضافة إلى تأسيس نظم لدعم ثقافة الجودة والتميز والإبداع، وتبني وتطبيق مبادئ ومتطلبات المسؤولية المجتمعية والحوكمة المؤسسية والشفافية، إضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين وتطويرها لتكون بيئة جاذبة تقوم على تدريبهم ورعاية صحتهم، مع الاهتمام بقياس الأداء الوظيفي والاستفادة من مخرجاته في إعداد برامج لتطوير معارف الموارد البشرية وقدراتهم وإمكاناتهم وضمان فاعليتهم، وتحفيزهم وتقدير جهودهم.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز