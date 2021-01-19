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بعد مخالطته مُصاب بكورونا.. وزير الصحة البريطاني في حجر صحي

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بعد مخالطته مُصاب بكورونا.. وزير الصحة البريطاني في حجر صحي بعد مخالطته مُصاب بكورونا.. وزير الصحة البريطاني في حجر صحي

مصراوي Masrawy

01:05 م الثلاثاء 19 يناير 2021

وكالات:

دخل وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الثلاثاء، حجرًا صحيًا عقب مخالطته مصابا بفيروس كورونا المُستجد، وذلك بطلب من تطبيق هيئة الصحة الوطنية.

وفى وقت سابق، سجلت بريطانيا 55 ألفا و761 إصابة جديدة بكوفيد 19، و1280 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المعدلات اليومية للإصابات الجديدة كانت دون الـ50 ألفا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة قبل اليوم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات الجمعة مقارنة بأمس الخميس، حيث تم تسجيل 48 ألفا و682 إصابة جديدة، و1248 وفاة.

وسجّلت بريطانيا أكثر من 3.25 مليون إصابة بكورونا منذ بدء الوباء، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 86 ألف شخص.

وفُرِضت إجراءات إغلاق صارمة في إنجلترا اعتبارا من 4 يناير الجاري، ومن غير المُستبعد تمديد الإغلاق حتى أواخر مارس المقبل وتشديد الإجراءات بالنظر للمعدلات المرتفعة لانتشار الفيروس.

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مصراوي Masrawy

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