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"المحامين والمحاسبين".. برلماني: 7 مهن ستختفي من منطقة الشرق الأوسط

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"المحامين والمحاسبين".. برلماني: 7 مهن ستختفي من منطقة الشرق الأوسط "المحامين والمحاسبين".. برلماني: 7 مهن ستختفي من منطقة الشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

01:25 م الثلاثاء 19 يناير 2021


قال النائب عبدالمنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن أكثر طلبات للوظائف هم من خريجي الجامعات الحكومية.

وأضاف أن هناك 7 وظائف ستختفي من منطقة الشرق الأوسط منها "المحاسبين والمحامين" ولكن ما زلنا نخرج آلاف منهم ولم نرى تخريج خريج يواكب سوق العصر المتوقع ولذلك لدينا إشكالية بين السوق والتعليم.

وتسأل النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء: لماذا لا يكون في المحلة الكبري كلية للنسيج والصباغة والملابس ولماذا لايكون في الأقصر كلية لترميم الأثار والحفريات وغيرها.

وطالب النائب بتحسين رواتب أعضاء هيئات التدريس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس وتعقيبا علي بيان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.

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مصراوي Masrawy

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