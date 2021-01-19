سيارات خردة للتبغ.. دهم مخالفين يحجزون أماكن لتأجير الشيشة بمنتزهات الرياض

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لجان الضبط تحرر المخالفات.. متنزهون لـ"سبق": يشوهون المنظر وإزالتهم واجب

رصدت لجان الضبط باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض، العديد من المخالفات المتمثلة في انتشار العمالة المخالفة وقيامها بحجز الأماكن وتأجيرها مع الشيشة، ووجود العديد من السيارات الخردة المتوقفة بشكل دائم والتي تقوم ببيع منتجات التبغ وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة.

وتم خلال الجولة تحرير العديد من المخالفات المتمثلة في وجود الشيشة في المنتزهات وتوعية الكثير من المتنزهين حول هذه المخالفة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التثقيفية المكثفة التي تقوم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ ولجان الضبط، وذلك في عدد من الحدائق ومنتزهات الأودية بالرياض.

من جانبه، نوّه عدد من المتنزهين في حديثهم لـ"سبق"، بهذه الجهود، داعين لمواصلتها وتكثيفها، وطالبوا الجهات المختصة بمنع مخالفات الذوق العام وخاصة انتشار الشيشة في متنزهات الأودية والحدائق، بالإضافة إلى ضبط من يقومون بحجز الأماكن وتأجيرها وتوفير مستلزمات التبغ.

كما طالبوا أمانة منطقة الرياض ومرور الرياض بضبط سيارات الخردة وسحبها من المواقع والتي يقوم عليها عمالة غير نظامية تمتهن بيع منتجات التبغ وحجز الجلسات وتشويه المنظر العام، بالإضافة لتكثيف التوعية ووضع اللوحات التحذيرية والتوعوية في المتنزهات.

يُذكر أن هذه الجولات شملت متنزه سد وادي حنيفة، ومتنزه سد وادي لبن، ومتنزه بحيرات الرياض والعديد من الحدائق بالرياض.