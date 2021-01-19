أمريكي يختبئ 3 أشهر "في أغرب مكان" خوفًا من كورونا

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ألقت السلطات القبض عليه ليواجه المحاكمة

اختار هذا الرجل "أغرب مكان في العالم"؛ من أجل الاختباء لمدة ثلاثة أشهر كاملة؛ خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ فقد ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل اختبأ في منطقة مؤمّنة في مطار شيكاغو الدولي، في واقعة تحمل الكثير من التفاصيل المثيرة.

ويواجه أديتيا سينغ (36 عامًا) تُهمتي التعدي على منطقة محظورة، وسرقة بطاقة هوية؛ على أن يمثل أمام محكمة في نهاية الشهر الجاري، حسب موقع "يورو نيوز".

وقال سينغ للشرطة إنه اضطر للاختباء طوال هذا الوقت في المطار؛ لخوفه من الصعود على متن أي طائرة في ظل انتشار وباء كورونا.

ونقلت صحيفة شيكاغو تريبيون عن نائبة المدعي العام كاثلين هاجرتي قولها إن موظفين من شركة طيران يونايتد إيرلاينز، أبلغوا الشرطة بعد أن أظهر سينغ بطاقة هوية فُقِدت من مدير العمليات بالشركة في أكتوبر.

وأضافت "هاجرتي" أن "سينغ" كان "خائفًا من العودة إلى المنزل بسبب كوفيد-19"، وأخبر السلطات أنه عثر على البطاقة، وأن الركاب الآخرين في المطار قد قدموا له الطعام.

وأعربت القاضية الأمريكية سوزانا أورتيز عن بالغ قلقها من قدرة أي شخص على اختراق النظام الأمني للمطار طوال هذه المدة.

وقالت أورتيز: "ترى المحكمة أن هذه الحقائق والظروف صادمة للغاية بالنسبة للفترة الزمنية التي حدثت فيها".

وأضافت: "وجود شخص في جزء آمن من المطار باستخدام بطاقة هوية مسروقة.. أجد أن هذا يجعله يشكّل خطرًا على المجتمع في ظل الحاجة إلى أن تكون المطارات آمنة تمامًا حتى يشعر الناس بالأمان للسفر".

ولا يملك المتهم أي سجل إجرامي، كما لم يُعرف حتى الآن سبب تواجده في مطار شيكاغو من الأساس.فيروس كورونا الجديد مطار شيكاغو الدولي