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بالصور.. محافظ بورسعيد يسلم عقود شقق الإسكان الاجتماعي للمنتفعين

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بالصور.. محافظ بورسعيد يسلم عقود شقق الإسكان الاجتماعي للمنتفعين بالصور.. محافظ بورسعيد يسلم عقود شقق الإسكان الاجتماعي للمنتفعين

مصراوي Masrawy

12:54 م الثلاثاء 19 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

سلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عدد من عقود الوحدات السكنية بالمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي للمستحقين من الشباب ومحدودي الدخل، بمقر المشروع في مدينة بورفؤاد.

وأكد محافظ بورسعيد على أن ما تحقق بمشروع الإسكان الاجتماعي يعد إنجازًا كبيرًا من حيث الموقع المطل على قناة السويس وميناء شرق بورسعيد، وأيضا على مستوى التشطيب.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالمشروع 7705 وحدات سكنية داخل 403 عمارات، مقسمين إلى 201 عمارة بإجمالي وحدات 4681 و136 عمارة بإجمالي 3024 وحدة سكنية، و66 عمارة استثماري بعدد 1320 وحدة سكنية.

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