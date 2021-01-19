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بدء فعاليات تقييم مشروعات المسابقة الدولية "ISEF" بالمنوفية

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بدء فعاليات تقييم مشروعات المسابقة الدولية "ISEF" بالمنوفية بدء فعاليات تقييم مشروعات المسابقة الدولية "ISEF" بالمنوفية

مصراوي Masrawy

12:44 م الثلاثاء 19 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:
شهد أحمد سويد مدير مديرية التعليم بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، فعاليات تقييم مشروعات المسابقة الدولية "ISEF" معرض العلوم والهندسة؛ بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، والتي جرت فعالياتها "أون لاين"، لدواعي .
وقال مدير تعليم المنوفية، إنه يجري تقييم المشروعات التي تقدم بها الطلبة وعددها 44 من إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، و11 مشروعًا من إدارة شبين الكوم التعليمية، على أن تستكمل عملية التقييم غدًا وبعد غد، تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

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