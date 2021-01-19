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أفغانستان: مقتل ما لا يقل عن 22 من العسكريين في هجومين لـ"طالبان"

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أفغانستان: مقتل ما لا يقل عن 22 من العسكريين في هجومين لـ"طالبان" أفغانستان: مقتل ما لا يقل عن 22 من العسكريين في هجومين لـ"طالبان"

مصراوي Masrawy

12:47 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كابول- (بي بي سي):

قُتل ما لا يقل عن 22 عنصرا من عناصر قوات الأمن الأفغانية، في هجومين منفصلين شنهما مسلحو طالبان في مقاطعة قندوز، شمالي أفغانستان.

وأفاد مجلس المقاطعة بمقتل 15 عنصرا أمنيا عندما حاول مسلحون السيطرة على مقراته في منطقة داشد آرشي بالمقاطعة وكذلك بسقوط عدد من عناصر طالبان التي تحارب المركزية.

وأُعلن من جانب آخر مقتلُ مزيدٍ من القوات الأفغانية في غارة لطالبان على قاعدة للجيش في مدينة قندوز، عاصمة المقاطعة.

وتشهد الساحة الأفغانية تصاعدا كبيرا في أعمال العنف بالرغم من عودة أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات في قطر لاستئناف محادثات السلام الأفغانية.

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