تقرير استخباراتي يحذر: متطرفو اليمين قد يتنكرون بزي الحرس الوطني

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مصراوي Masrawy

وكالات:

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، وكالات إنفاذ القانون، من أن متطرفين يمنيين بحثوا التنكرّ بزي عناصر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن آخرين راجعوا خرائط المواقع المعرضة للخطر في المدينة، معتبرا أن هذه علامات على جهود محتملة لتعطيل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، غدًا الأربعاء، وفق تقرير استخباراتي قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنها حصلت عليه.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن الإف بي آي سيفحص جميع قوات الحرس الوطني، البالغ عددها 25 ألفا والقادمة إلى واشنطن من أجل تنصيب جو بايدن.

كما أعرب مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقهم بشأن "هجوم من الداخل"، أو "تهديد آخر"، من أفراد الحرس المنوطين بتأمين عملية التنصيب.

وتشهد واشنطن استعدادات أمنية مكثفة، منذ حادثة اقتحام عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونجرس، الذي أسفر عن وقوع 5 قتلى قبل نحو أسبوعين.

ووضعت السلطات في واشنطن، 200 ألف علم أمريكي في منتزه بوسط المدينة، قبل أن يُسلّط الضوء عليهم في عروض ضوئية استعدادا لمراسم تنصيب بايدن.

وترمز الأعلام إلى الحشود التي كان مُفترضًا حضورها مراسم التنصيب لولا الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.