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وزيرة الثقافة تنعي الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون: "عالم الإبداع فقد أحد أيقوناته"

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وزيرة الثقافة تنعي الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون: "عالم الإبداع فقد أحد أيقوناته" وزيرة الثقافة تنعي الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون: "عالم الإبداع فقد أحد أيقوناته"

مصراوي Masrawy

12:44 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور عصمت يحيى العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، الذى توفى، فجر اليوم الثلاثاء، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقالت عبدالدايم، في تصريحات صحفية اليوم، إن عالم الإبداع فقد أحد أيقوناته البارزة في الفن والتعليم الأكاديمي، مضيفة أن الراحل مثل الأب والصديق والمعلم للكثير من الفنانين.

وأشارت إلى مسيرته الثرية التي نجح من خلالها فى إعداد أجيال من المبدعين، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور عصمت يحيي أستاذ الأداء الحركي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، وعميد المعهد العالى للباليه (1999 - 2004 )، وعميد المعهد العالي للفنون الشعبية (2005- 2009)، ورئيس أكاديمية الفنون المصرية (2006 - 2009 )، وصمم وأخرج العديد من عروض الباليه الكلاسيكي والعالمي إلى جانب الكثير من المسرحيات والأعمال التلفزيونية والدرامية والسينمائية.

كما قام بتصمیم وإخراج مجموعة من الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالمناسبات القومية بمصر، وحصل على الأوسمة والدروع والشهادات التقديرية لإنجازاته فى مجال الثقافة والفنون والإعلام والرياضة والتنمية، وترأس وفود في العديد من المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات الدولية.

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