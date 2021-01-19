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عبدالغفار: المستشفيات الجامعية تضم 37 ألف سرير منهم 4 آلاف "عناية مركزة"

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عبدالغفار: المستشفيات الجامعية تضم 37 ألف سرير منهم 4 آلاف "عناية مركزة" عبدالغفار: المستشفيات الجامعية تضم 37 ألف سرير منهم 4 آلاف "عناية مركزة"

مصراوي Masrawy

12:42 م الثلاثاء 19 يناير 2021

مصراوي
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك 115 مستشفى جامعية بالجمهورية متخصصة أو عامة، تضم مايزيد على 37 ألف سرير، منهم 4000 سرير عناية مركزة، حيث يعمل 31 ألف من أعضاء هيئة التدريس أجروا 21 مليون مناظرة طبية، كما تولوا إجراء مليون ونص عملية.
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وأبدى الوزير احتفاءه باحتلال المركز الثاني في الاقتصاديات الناشئة، والمركز الـ 11 عالميا والأول أفريقيا في النشر العلمي حول تحلية المياة البحر.
وكان قبلها قد كشف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، إلى أنه تم أيضا زيادة فروع الجامعات الدولية في مصر إلى 4 جامعات.
وبشأن عدد طلاب الجامعات، أكد الوزير إلى أنه وصل إلى 3 ملايين طالب، مقارنة بـ 2،6 مليون طالب في 2018، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 26 ألف مقارنة بـ22 ألف في 2018.
ووصل عدد المبعوثين للخارج إلى 1150 مقارنة بـ600 في 2018، بينما وصل عدد الطلاب الوافدين إلى 82 ألف طالب وافد.
وبشأن الأبحاث أكد الوزير أنها وصلت إلى 32 ألف بحث منشورين في المجلات والدوريات العلمية، معلنا الانتهاء من الانتهاء من 15 مشروعا قوميا بتكلفة 49 مليار جنيه.
وأعلن خالد عبد الغفار، أنه جار العمل على الانتهاء من 35 مشروعا قوميا من 15 جامعة أهلية و6 جامعات تكنولوجية ومستشفيات جامعية باستثمارات 56 مليار.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه بالنسبة للجامعات الحكومية وصلت المشروعات إلى 408 مشروعا، تم الانتهاء من 100 منها، فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة.

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