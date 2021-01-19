وزير التعليم العالي أمام "النواب": نجحنا في وضع جامعاتنا في تصنيف مُتقدم مع الجامعات الدولية

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مصراوي Masrawy

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة نجحت خلال الفترة من 2018 إلى 2020 في وضع الجامعات المصرية في تصنيف متقدم مع الجامعات الدولية ما يعزز دور الجامعات المصرية عالميًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمخصصة للاستماع لوزيري "التعليم العالي والبحث العلمي" و"الدولة للإعلام" عن موقف وزارتيهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2022).

وأوضح أنه في عام 2020، بلغ عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي خمس جامعات حيث حازت جامعة القاهرة الترتيب (401 -500)، ثم 4 جامعات هي الإسكندرية وعين شمس والمنصورة والزقازيق في المرتبة أعلى من 500 إلى الجامعة الألف أي أن الجامعات المصرية المذكورة كانت ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم.

كما تم إدراج 17 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاي بالتخصصات ضمن أعلى 500 جامعة في 17 تخصصًا من إجمالي 54 تخصصًا عبر المجالات التخصصية في علوم الحياة والعلوم الطبيعية والهندسية والطبية والاجتماعية.

ولفت إلى أنه تم إدراج عدد من الجامعات المصرية في تصنيف "US News" الأمريكي وتصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية وإدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذي تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة.

ونوه إلى أنه تم إدراج مؤسسات تعليمية مصرية في تصنيف الجامعات الأسباني "Ranking Web of Universities" لعام 2020.

وفي مجال الأنشطة الطلابية، أكد عبد الغفار أنه تم إجراء الانتخابات الطلابية على أساس اللائحة الجديدة الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وأنشطة لتنمية الوعي السياسي (محاكاة جامعة الدول العربية ومحاكاة الأمم المتحدة ومحاكاة البرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى تنظيم دوري الجامعات.

كما شهد عام 2020 فوز مصر بتنظيم بطولتي العالم للإسكواش 2022 وكرة اليد للجامعات 2024، فضلا عن تنفيذ خريطة للأنشطة الطلابية في العام 2019 / 2020 وتمتد للعام الحالي، هي الأكبر في تاريخ الوزارة والجامعات بمشاركة.

وأشار إلى أن عدد الطلاب في عام 2020 بلغ 3 ملايين طالب بمقارنة 6ر2 مليون 2018، لافتا إلى أن عدد الطلاب الوافدين بلغ 82 ألف طالب.