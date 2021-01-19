أخبار عاجلة

الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب تتفق على فتح الترشح للمناصب السيادية 26 يناير -
الداخلية تنتج أغنية "25 يناير" بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 (فيديو) -
"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب" -
رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد -
الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات -
بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا -
9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

دبلوم تجارة يحصل على الطب.. "تعليم البرلمان" تكشف أسباب عدم اعتماد بعض الشهادات الخارجية

Print
دبلوم تجارة يحصل على الطب.. "تعليم البرلمان" تكشف أسباب عدم اعتماد بعض الشهادات الخارجية دبلوم تجارة يحصل على الطب.. "تعليم البرلمان" تكشف أسباب عدم اعتماد بعض الشهادات الخارجية

مصراوي Masrawy

12:31 م الثلاثاء 19 يناير 2021


مصراوي
قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان نموذجا للتعاون وشارك في جميع الجلسات التي تناقش مشروعات قوانيين.

وأضاف: انتهينا من 21 قانونا خلال الفترة الماضية و30 اتفاقية و202 طلب إحاطة وكانت الوزارة متعاونة وترد بحلول على كافة المشكلات.
وأكد النائب خلال الجلسة العامة، أن الوزارة لم تعتمد بعض الشهادات من بعض الدول الأجنبية لأننا رأينا من يحصل على دبلوم تجارة يحصل من بعض الجامعات الخارجية على كلية طب، ولذلك كان لابد من وقفة حاسمة.
وأشار النائب، أنه يقترح بالتنسيق مع الوزير لاستدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرامج التي قدموها لتولي رئاسة الجامعة، وماذا فعل منها؟.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

شبكة عيون الإخبارية