وزير "البيئة" يدشّن الربط الإلكتروني بين "فطري" و"أنعام"

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لرفع مستوى التكامل في الخدمات التي تقدّمها الوزارة

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عملية إتمام الربط بين منصة "فطري" التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ومنصة "أنعام" التابعة لوكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرفع مستوى التكامل في الخدمات التي تقدّمها وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات التابعة لها فيما يتعلق بالاتجار بالكائنات الفطرية، ومنع إدخال الأمراض الحيوانية والأوبئة إلى المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد على قربان، أن الربط يهدف إلى تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستفيدين ورفع مستوى الأداء؛ من خلال الربط الإلكتروني مع المنصات الخاصة بجميع الجهات ذات العلاقة المساندة للمركز في تنظيم هذه الأنشطة.

وبيّن أن عملية إتمام الربط الإلكتروني تأتي ضمن جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتطوير منصة "فطري"؛ لتسهيل عمليات إصدار تراخيص استيراد وتصدير الكائنات الفطرية الحية في المملكة، وضمان تطبيق الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة.

وسيصدر الترخيص من منصة "فطري" متضمنًا موافقة وكالة الثروة الحيوانية الصادرة من منصة "أنعام"؛ مما يسرّع ويسهل عمليات إصدار التراخيص والموافقات، ويمكن للمستفيد من الخدمة البدء في عمليات الاستيراد والفسح بعد صدور الترخيص.