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استغلوا حالة الطقس.. إيقاف أعمال بناء مخالف في الإسكندرية- صور

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استغلوا حالة الطقس.. إيقاف أعمال بناء مخالف في الإسكندرية- صور استغلوا حالة الطقس.. إيقاف أعمال بناء مخالف في الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

12:28 م الثلاثاء 19 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، بعد ورود بلاغات باعتزام مواطنين استغلال انشغال الأجهزة التنفيذية بمواجهة تداعيات الطقس السيئ للبناء خلسة.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، استهدفت الحملات إيقاف أعمال البناء المخالف بمنطقة أبو تلات بحي العجمي، وأبيس الثانية بحي شرق الإسكندرية.

ورصدت الحملة وجود أعمال خرسانية وبناء مخالف عبارة عن صب سقف الطابق الثامن بعقار في شارع الأهرام متفرع من أبو تلات الرئيسي.

وقال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إنه جرى إيقاف أعمال البناء وإزالة الطابق الثامن بالكامل، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، أسفرت حملة مماثلة عن إزالة وإيقاف بناء أعمدة وأسوار وبوابة بمبنى مخالف بمنطقة أبيس الثانية، خلف مصنع بالطريق الدائري بحي شرق الإسكندرية.

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