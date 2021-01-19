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أغلقت الطرق.. عواصف ترابية تضرب مدن محافظة شمال سيناء

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أغلقت الطرق.. عواصف ترابية تضرب مدن محافظة شمال سيناء أغلقت الطرق.. عواصف ترابية تضرب مدن محافظة شمال سيناء

مصراوي Masrawy

12:19 م الثلاثاء 19 يناير 2021

شمال سيناء– أشرف سويلم:

تتعرض مدن محافظة شمال سيناء، لطقس شديدة البرودة ورياح ترابية وانخفاض كبير في درجات الحرارة خاصة على المدن الساحلية، وتسببت الرياح الشديدة المصحوبة ببرودة شديدة في تحرك الكثبان الرملية وتراكمها على الطرق الرئيسية وإعاقة حركة السير بنطاق مدن والحسنة ونخل.

وقرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة مشددًا على استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات في الطقس.

وطالب المحافظ، رؤساء مجالس المدن بالحسنة ونخل بسرعة فتح الطرق، ورفع الكثبان الرملية بالتنسيق مع مديرية الطرق.

وشدد اللواء عبدالفضيل، بضرورة استعداد الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع بالأحياء للتدخل وتقديم المساعدة للمواطنين المتواجدين بالأماكن المفتوحة على أطراف المدن.

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