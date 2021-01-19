ضبط أجنبي بتوكيلات مزورة قبل تقديمها للشهر العقاري بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط أجنبي بحوزته توكيلين مزورين قبل تقديمهم لمكتب الشهر العقاري في مدينة نصر.

أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة اعتزام أحد الأشخاص التقدم إلى إحدى مكاتب الشهر العقاري وبحوزته توكيل مزور.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطه وتبين أنه (يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على (توكيل صادر من إحدى السيدات تحمل ذات الجنسية "متوفاة" لصالح زوجها "يحمل ذات الجنسية" ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لأحد مكاتب التوثيق في حق البيع للنفس وللغير بشأن إحدى الشقق الكائنة بمنطقة مدينة نصر - توكيل صادر من زوج السيدة المشار إليها لصالح المتهم ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لذات مكتب التوثيق في حق بيع للنفس والغير بشأن ذات الشقة) وجميعهم مزورين

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من زوج السيدة المذكورة بقصد التصرف بالبيع في الشقة المشار إليها لصالح أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي، وعدم علمه بكونها مزورة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.