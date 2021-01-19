الداخلية: ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 16512 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، و 205 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 649مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 202 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات (1118) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة