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القوى العاملة: تصدر قرارا عاجلا تخص العمالة الوافدة في ظل كورونا

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القوى العاملة: السعودية تصدر قرارا عاجلا تخص العمالة الوافدة في ظل كورونا القوى العاملة: تصدر قرارا عاجلا تخص العمالة الوافدة في ظل كورونا

مصراوي Masrawy

12:18 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية ، أعلنت انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض في هذا الخصوص، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، كانت قد أصدرت في أبريل 2020 قرارا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال، وشملت المادة (41) جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، واستثنى منه أي فئة أو قطاع استثنى بأمر صادر من السلطة التنفيذية.

وتضمنت المادة: أنه حال اتخذت الدولة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعى تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف "القوة القاهرة" الوارد في نظام العمل، فإن صاحب العمل يتفق ابتداء مع العامل - خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على تخفيض أجره بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.

كما تضمنت تلك المادة -أيضا- إمكانية منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، أو منحه إجازة استثنائية، ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ولا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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