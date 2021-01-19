أخبار عاجلة

الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب تتفق على فتح الترشح للمناصب السيادية 26 يناير -
الداخلية تنتج أغنية "25 يناير" بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 (فيديو) -
"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب" -
رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد -
الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات -
بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا -
9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

غدًا.. تنصيب بايدن وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

Print
غدًا.. تنصيب بايدن وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة غدًا.. تنصيب بايدن وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

مصراوي Masrawy

12:15 م الثلاثاء 19 يناير 2021

القاهرة - أ ش أ

وسط إجراءات أمنية استثنائية غير مسبوقة وانقسام حاد للمجتمع الأمريكي يستعد الأمريكيون بقلق عميق لتنصيب الرئيس الديمقراطي جو بايدن وتولي مقاليد البيت الأبيض، محاولاً التغلب على التحديات الأمنية الناجمة عن الانقسامات العميقة في المجتمع الأمريكي، فضلاً عن الأخطار الخارجية المتنوعة.

ينصب جو بايدن غداً الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أغلقت (واشنطن) العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني، في محاولة لمنع حصول أي اعتداء على غرار الهجوم الذي قادته مجموعات يمينية متطرفة واقتحام الكونجرس أثناء المصادقة على انتخاب بايدن في 6 يناير الحالي.

تتشابه الظروف التى يتولي فيها بايدن مع تلك الظروف التي واجهها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي قاد الولايات المتحدة خلال مرحلة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.

ورغم أن بايدن سيتولى منصبه قبل مصادقة مجلس الشيوخ على الأعضاء الرئيسيين في حكومته، يستعد الرئيس الجديد لقيادة جهود الفيدرالية على جبهات عدة لمحاربة "كوفيد – 19".. وتأتي عملية التنصيب وسط حالة من تأييد الأمريكيين له وانتقاد على سلوكياته الخاطئة التي ضربت كل القيم الأمريكية في مقتل.

وكشفت استطلاع أجراه مركز (بيو) للأبحاث للرأي، أن الأسابيع الأخيرة المضطربة لرئاسة دونالد ترامب، أضرت بمكانته المنخفضة بالفعل؛ حيث قال 68% من الأمريكيين إنهم يريدون إنهاء مسيرة ترامب السياسية إلى الأبد.

ووفق ما نشرته (وكالة بلومبرج) الأمريكية، فقد أظهر الاستطلاع أن ترامب حصل على أقل نسبة موافقة على رئاسته عند 29%، بسبب هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول بعد تحريض ترامب لهم.

وحسب استطلاع الرأي، تقول أغلبية 75% من الأمريكيين -بما في ذلك 52% من الجمهوريين- إن ترامب يتحمل بعض المسؤولية عن أعمال الشغب في الكابيتول، التي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن الانقسام المجتمعي الأمريكي ازداد في الأعوام الأربعة الماضية، وقد يكون انتخاب رئيس مثل ترامب من خارج دواليب السياسة الأمريكية، نتيجة أيضا لحالة الانقسام المجتمعي، ونتيجة أيضا لحالة الرفض التي ازدادت في داخل المجتمع تجاه القيم الأمريكية المتعلقة بالديمقراطية أو الرأسمالية، التي أدت بطبيعة الحال إلى ازدياد الفجوة بين الطبقة السياسية في أمريكا المتمثلة في الحزبين الكبيرين "الجمهوري والديمقراطي"، وتركيبة المجتمع الأمريكي بنخبه ومؤسساته المدنية.

ولعل اقتحام مبنى الكونجرس من قبل تكوينات اجتماعية وسياسية في الداخل الأمريكي يعد مؤشرا خطيرا على تراجع القيم الأمريكية، وتقتضي ضرورة إعادة تقييمها من جديد.. وبالتالي وضع الرئيس الديمقراطي المنتخب مراسم تنصيبه تحت عنوان "وحدة الأمريكيين"، وسيحيط نفسه بالرؤساء الأمريكيين السابقين: باراك أوباما، وبيل كلينتون، وجورج بوش، من أجل لم الشمل ومعالجة الانقسام في محاولة لمعالجة هذا الملف الذي ربما يستغرق وقتاً طويلاً.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب"

"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب"

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

شبكة عيون الإخبارية