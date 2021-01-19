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براتب يتخطى 5 آلاف جنيه.. توفير 2882 فرصة عمل لهذه الفئات

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 2882 فرصة عمل للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للعمل في القطاع الخاص.

وجاءت فرص العمل المتاحة في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5300 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، في القطاع الخاص بعدد من المحافظات لشغلها خلال شهر يناير 2021.

وتتضمن نشرة التوظيف هذه الفرص، وتعرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل " www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

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مصراوي Masrawy

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