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بالصور.. أمطار غزيرة على البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ

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بالصور.. أمطار غزيرة على البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ بالصور.. أمطار غزيرة على البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ

مصراوي Masrawy

12:08 م الثلاثاء 19 يناير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة على المدن الساحلية والمناطق الشمالية منها، مع نشاط ملحوظ للرياح، بالتزامن مع توقعات بموجة من الطقس السيء تستمر حتى غدًا الأربعاء.

وأعلنت محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية.

وشدد هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء- مياه الشرب"، ومسؤولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، بضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات واستمرار المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة.

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