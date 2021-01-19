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تغريم مواطنين لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة "شيش" في حملات بالأقصر

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تغريم مواطنين لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة "شيش" في حملات بالأقصر تغريم مواطنين لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة "شيش" في حملات بالأقصر

مصراوي Masrawy

11:50 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية بمدينة القرنة في الأقصر، لليوم الرابع على التوالي حملة ليلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار .

استهدفت الحملة شارعي "التمثالين والمستثمر" ومدخل القرنة الجديدة وتفرعاتها ومنطقة القباوي، وأسفرت عن تغريم 10 أفراد لعدم ارتداء الكمامة.

وجرى إغلاق مقهيين لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة وكذا مصادرة 5 شيش.

شارك في الحلة مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة، وإدارات النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية.

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