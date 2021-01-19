تغريم مواطنين لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة "شيش" في حملات بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية بمدينة القرنة في الأقصر، لليوم الرابع على التوالي حملة ليلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

استهدفت الحملة شارعي "التمثالين والمستثمر" ومدخل القرنة الجديدة وتفرعاتها ومنطقة القباوي، وأسفرت عن تغريم 10 أفراد لعدم ارتداء الكمامة.

وجرى إغلاق مقهيين لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة وكذا مصادرة 5 شيش.

شارك في الحلة مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة، وإدارات النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية.