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تنصيب جو بايدن: واشنطن تستعد للمراسم بمائتي ألف علم ووجود أمني مكثف

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تنصيب جو بايدن: واشنطن تستعد للمراسم بمائتي ألف علم ووجود أمني مكثف تنصيب جو بايدن: واشنطن تستعد للمراسم بمائتي ألف علم ووجود أمني مكثف

مصراوي Masrawy

11:56 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

قامت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن، بوضع مائتي ألف علم أمريكي في منتزه بوسط المدينة، قبل أن يتم تسليط الضوء عليهم في عروض ضوئية استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس جو بايدن يوم غد.

وترمز الأعلام إلى الحشود التي كان من المفترض أن تحضر مراسم التنصيب لولا الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي .

وتشهد واشنطن استعدادات أمنية مكثفة منذ حادثة اقتحام عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد مقر الكونغرس في قبل نحو أسبوعين.

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