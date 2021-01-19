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بعد اختلاسها أوقعه الـ "فيس بوك".. ضبط صيدلى يروج أدوية محظور تداولها في المطرية

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بعد اختلاسها أوقعه الـ "فيس بوك".. ضبط صيدلى يروج أدوية محظور تداولها في المطرية بعد اختلاسها أوقعه الـ "فيس بوك".. ضبط صيدلى يروج أدوية محظور تداولها في المطرية

مصراوي Masrawy

12:07 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط صيدلي اختلس أدوية مخدرة من محل عمله وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة قيام صيدلي بإحدى عيادات التأمين الصحى، كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية باختلاس أدوية مخدرة "أمبولات" تُستخدم في تخدير المرضى من العيادة محل عمله وعرضها للبيع بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبطه وبحوزته (1540 أمبول نافولين "مخدر").

وبمواجهته اعترف بقيامه بعرض المضبوطات المحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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