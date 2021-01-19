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بـ "هيروين وشابو وحشيش".. سقوط تاجر الكيف في سوهاج

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بـ "هيروين وشابو وحشيش".. سقوط تاجر الكيف في سوهاج بـ "هيروين وشابو وحشيش".. سقوط تاجر الكيف في سوهاج

مصراوي Masrawy

11:56 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية متنوعة من المخدرات قبل ترويجها في سوهاج.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج – له معلومات جنائية) بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– كمية من مادة الشابو المخدرة – كمية من مخدر الهيروين - 3 لمبات زجاجية لتعاطي مخدر الشابو - سلاح أبيض " كتر " – ميزان حساس – هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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