أخبار عاجلة

"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب" -
رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد -
الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات -
بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا -
9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

رحلة سقوط تاجر مخدرات وأسلحة نارية في الدقهلية

Print
رحلة سقوط تاجر مخدرات وأسلحة نارية في الدقهلية رحلة سقوط تاجر مخدرات وأسلحة نارية في الدقهلية

مصراوي Masrawy

11:53 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عنصر إجرامي شديد الخطورة يدير وكرا لتجارة المخدرات والأسلحة النارية في الدقهلية.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة، سبق اتهامه ومطلوب ضبطه في قضايا سلاح – سرقة – بلطجة – إطلاق أعيرة نارية) بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذاً من القرية محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر البانجو).

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

شبكة عيون الإخبارية