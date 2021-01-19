رحلة سقوط تاجر مخدرات وأسلحة نارية في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عنصر إجرامي شديد الخطورة يدير وكرا لتجارة المخدرات والأسلحة النارية في الدقهلية.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة، سبق اتهامه ومطلوب ضبطه في قضايا سلاح – سرقة – بلطجة – إطلاق أعيرة نارية) بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذاً من القرية محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر البانجو).

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.