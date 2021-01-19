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شرطة جدة تقبض على 3 أشخاص ارتكبوا عدداً من الجرائم

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شرطة جدة تقبض على 3 أشخاص ارتكبوا عدداً من الجرائم شرطة جدة تقبض على 3 أشخاص ارتكبوا عدداً من الجرائم
اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة

شرطة جدة تقبض على 3 أشخاص ارتكبوا عدداً من الجرائم

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المُتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المُختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في (العقدين الثالث والرابع)، ارتكبوا عدداً من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته.

وقال المتحدث: تمثلت الجرائم في انتحالهم صفة رجال أمن، واستيقاف مقيمين داخل عددٍ من الأحياء السكنية، وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح.

وأضاف: تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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