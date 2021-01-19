20 عامًا تحت الإنشاء.. محافظ أسيوط يتفقد محطة صرف صحي منفلوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، محطة معالجة صرف صحي مدينة منفلوط بقرية العتامنة بالظهير الصحراوي، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل.

وقال المحافظ، إن المحطة مقامة على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية 460 مليون جنيه، وتخدم مدينة منفلوط وقرى "نزة قرار، وبني مجد، وسراوة" بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة؛ ويتكون المشروع من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة، بالإضافة إلى شبكة انحدار، وخطوط طرد.

وتفقد سعد، غرف الكلور طلبمات الرفع، وبعض أحواض تجميع المياه بالمحطة، واستمع إلى شرح من المدير التنفيذي للمشروع للوقوف على معدلات التنفيذ.

وشدد اللواء سعد، على ضرورة تلافي الملاحظات وإنهاء أعمال التجارب بمشروع الصرف الصحي المتكامل بمنفلوط وتشغيله في القريب العاجل؛ لافتًا إلى أن المشروع بدأ العمل في انشائه منذ أكثر من 20 عامًا ولم يجري تشغيله حتى الآن.