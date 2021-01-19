تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف طفلة وتعذيبها حتى الموت في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أجلت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين بخطف طفلة في الخامسة من عمرها، وتعذيبها حتى الموت والتخلص من جثتها في قرية "بشلا" بميت غمر بالدقهلية، لجلسة 6 فبراير المقبل، للمرافعة.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أبو كبير، من "إسراء.ج" 26 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بعزبة "التل" التابعة لقرية "طوخ" بدائرة المركز، باختفاء طفلتها "أروى.ع" 5 أعوام، أثناء لهوها على أرجوحة حديد أمام المنزل.

وبعد يومين، عثر عدد من أهالي قرية "بشلا" التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، على جثة الطفلة، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم والدة الطفلة، "أحمد.م.إ" 18 عامًا، و 3 من أصدقائه.