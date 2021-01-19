أخبار عاجلة

"بايدن" ونظيره المكسيكي يتفقان على إنهاء سياسات الهجرة لإدارة "ترامب" -
رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد -
الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات -
بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا -
9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف طفلة وتعذيبها حتى الموت في الشرقية

Print
تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف طفلة وتعذيبها حتى الموت في الشرقية تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف طفلة وتعذيبها حتى الموت في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:34 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أجلت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين بخطف طفلة في الخامسة من عمرها، وتعذيبها حتى الموت والتخلص من جثتها في قرية "بشلا" بميت غمر بالدقهلية، لجلسة 6 فبراير المقبل، للمرافعة.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أبو كبير، من "إسراء.ج" 26 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بعزبة "التل" التابعة لقرية "طوخ" بدائرة المركز، باختفاء طفلتها "أروى.ع" 5 أعوام، أثناء لهوها على أرجوحة حديد أمام المنزل.

وبعد يومين، عثر عدد من أهالي قرية "بشلا" التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، على جثة الطفلة، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم والدة الطفلة، "أحمد.م.إ" 18 عامًا، و 3 من أصدقائه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

شبكة عيون الإخبارية